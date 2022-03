NUEVAMENTE ENFRENTADOS. Rodrigo González inició su programa ‘Amor y Fuego’ criticando duramente a Magaly Medina luego que la conductora cuestionara que se le esté dando cabida al padre de Ethel Pozo a pedir dinero en televisión.

El popular ‘peluchín’ resaltó que la ‘urraca’ intenta minimizar la primicia que tiene su magazine en Willax respecto a la entrevista que Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, les concedió. Según precisó, son detalles que el público televidente quiere saber, pues solo conoce una versión de los hechos.

“Una relación desconocida, donde se saben pocos detalles. Todo lo sabemos por Gisela y Ethel, por lo que han contado a lo largo de su carrera. Esta historia es como una leyenda urbana”, dijo.

Además, cuestionó que Magaly Medina critique la entrevista del padre de Ethel porque “no es interesante”, pero sí le abre las puertas a un personaje como Andy V a quien calificó como “prontuariado”.

“Al parecer esta entrevista , estas imágenes han despertado la ira de algunos. Ha causado que varios se rasquen , de pronto se convirtieron en el zumo de la moralina de nuestro país”, advirtió.

“Ahora resulta que las declaraciones que dé el papá de la Ethel son menos interesantes que lo que diga Andy V, un prontuariado, un monstruo creado en el show de la Magaly. Eso sí es digno de ponerse en la pantalla , ahora resulta que pasarse la carrera entera insultando a Gisela y Ethel cuando era menor de edad y no tenía ningún escrúpulo de llamar ‘chiquigorda’ simplemente porque era la hija de su enemiga”, recordó ‘peluchín’.

Papá de Ethel se presentó en Amor y Fuego de Willax

PELUCHÍN CALIFICA DE MEZQUINA A MAGALY

Tras las críticas de Magaly, Rodrigo González anunció que su programa de ‘Amor y Fuego’ de este miércoles 2 de marzo está dedicado exclusivamente a la ‘urraca’.

“Ahora escuchar al papá se convierte en algo despreciable, sin escrúpulos, en algo que alguien va a hacer porque conoce sus límites, eso es inmoral. No es inmoral por ejemplo que no respete el postparto, no respeta ni a sus amigos ni a nadie de su entorno... Magaly mezquina el show te lo dedicamos a ti”, remarcó en referencia a sus críticas a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez.

