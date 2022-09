Luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundiera un ‘ampay’ de Giuliana Rengifo con Paul Pineda, la cantante se presentó este martes, 20 de setiembre, en el programa “Amor y Fuego” para aclarar que el notario pucallpino está separado de su esposa hace dos meses.

Tras escuchar el descargo de la cumbiambera, Gigi Mitre se burló de la cantante al señalar que está repitiendo patrones al momento de elegir a los hombres con los que sale, esto debido a la relación que habría tenido con el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“Repite patrones, le gusta que la legalicen”, señaló Gigi sarcásticamente en clara referencia a las declaraciones del esposo de la ‘Urraca’, quien dijo que no tuvo nada serio con ella. “Otro notario y no la legaliza”, agregó Rodrigo González ‘Peluchín’ en medio de carcajadas.

La exintegrante de Agua Bella no se quedó callada y aseguró que no está en busca de tener una relación formal con nadie, ya que solo está disfrutando su soltería.

“Yo no estoy pensando que me legalicen, estoy soltera, estoy tranquila, estoy feliz, así que no me pongan ni maridos ni nada”, respondió evidentemente incómoda.





VIDEO RECOMENDADO:

‘Giselo’ llora de emoción por sorpresa de su madre en su cumpleaños

Giselo llora de emoción por sorpresa de su madre

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo echa al notario de Giuliana EN VIVO: “Fue a mi hotel en julio con otra chica que dijo que era su novia”

Samahara Lobatón revela que su hija no come golosinas: “En su cumpleaños daremos cupcakes y donuts de sangrecita”

Shirley Arica tras supuesto video íntimo: “No soy yo, siempre he cuidado mi vida íntima”