Hernán del Pozo, el exenamorado de Alexandra Balarezo, se volvió tendencia en Instagram por los fuertes insultos y amenazas que lanzó contra los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre. El exchico reality del Poder del AMor, explotó con todo contra la dupla de Willax por supuestamente haber amenazado a la ex de Hugo García para que declare en su contra.

Durante el programa, el popular Peluchín mostró los mensaje de Del Pozo le envió a sus redes sociales, donde lo tildaba de ‘misio’ y a su compañera de anciana, además de menospreciar su espacio televisivo. “¿Eres un ‘más más’ de la televisión peruana? ¿quién eres? ¿eso te hace reconocido? dedícate a hablar de cosas que instruyan el cerebro y no hablar de cualquier pendej... que se te cruce por el cerebro, mira la diferencia entre un programa bien visto a hacer el ridículo con tu compañera anciana ”, dice el mensaje. “ Ridículo, farsante, hago más plata que tú... vístete mejor y no trates de comprarte algo falso para que parezca verdadero. Usas una camiseta Dilce de 2000 dólares cuando tu sueldo es menor ”, agregó.

Un reportero de Amor y Fuego se comunicó con Hernán del Pozo para preguntarle por los insultos, y el joven no tuvo mejor reacción que amenazarlo. “A mí jamás me nombres porque te juro por lo que más quieras que saco todos los audios de tu programa basura amenazando a la gente que entrevistas”, dijo entre gritos y palabras soeces.

Por si fuera poco, publicó varios videos en sus redes sociales donde llama ‘programa basura’ al espacio de entretenimiento de Willax. “No les tengo miedo amigos... ustedes me valen un trozo, no me importa, si quieres sacar eso como contenido en su programa basura, sáquenlo, me hago más famoso” , dijo en los clips que borró. “Yo tengo mi negocio, tú vives de la televisión, quién los conoce más que en su país”, agregó en tono despectivo.

Rodrigo González no se quedó callado ante las amenazas de Hernán del Pozo y arremetió contra todo con él, asegurando que no le tiene miedo. “Él me manda amenazas diciéndome que tiene mucho dinero, que gana más que yo, que lo que no consigue lo puede comprar, luego lo borró, pero lo grabé y lo estoy haciendo público”, refirió el conductor indignado.

ALEXANDRA BALAREZO LE PIDE PERDÓN A RODRIGO Y A GIGI

Alexandra Balarezo se comunicó con Amor y Fuego vía telefónica y le pidió perdón a los conductores por los insultos de su expareja, con quien hoy iba cumplir tres meses de una tormentosa relación tóxica.

Según contó, Hernán del Pozo terminó con ella la mañana del pasado miércoles porque no le gustaba su trabajo, ya que iba realizar unas fotos en bikini en Máncora. “A él no le gustaba mi trabajo, no le gusta que modele, dice que es un trabajo bajo, cholo, decia que mi trabajo era de cholos, que era una chola de mier... me decía que soy sucia, que era una cochina, que me apestaba el aliento” , dijo entre lágrimas.

Asimismo, indicó que una vez su expareja la empujó y que acostumbraba tomar, pero resaltó que siempre fue víctima de maltrato psicológico de su parte. “Se volvió una relación tóxica, todo se salió de control”, agregó embargada por el llanto.

