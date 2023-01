LE DA CON PALO. Rodrigo González criticó a Gisela Valcárcel luego que anunció que se desconectaría de redes sociales, pero aclarar que continuaría publicando historias en Instagram.

“Contradictoria, inconsecuente, ahora anunció que se retiraba de las redes sociales, que tenía que hacer un descanso (...) Hizo la de Jazmín Pinedo porque le duró exactamente 48 horas, ya está de vuelta y agradeciendo canjes”, expresó en su programa Amor y Fuego.

Para el presentador, la ‘señito’ estaría pagando sus canjes por eso está publicando historias. “No es que nos extraña no. Agradeciendo a @miprofesordeingles. Mírenla, apareció para agradecer canje”, agregó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre sus redes sociales?

A través de una publicación, Gisela Valcárcel anunció que se daría un tiempo de las redes sociales para darse un tiempo personal.

“Cada vez que termina un año siento la necesidad de desconectarme, de estar un poco fuera de redes, aunque saben cuánto valoro a las personas que me siguen, a cada uno de ustedes, ¡muchísimas gracias por estar aquí!... Yo estaré desconectada por un tiempo, pues debo replantear algunas cosas y no dejar que me distraiga. Y a veces por querer atender redes, tv, familia, termino olvidándome de mí ¿Les ha pasado? Seguro que sí”, afirmó.

