Rodrigo Tapari, cantante y compositor argentino, volvió a nuestro país, después de cuatro años, y expresó su deseo de ser peruano, pues aquí inició su carrera como solista luego de despedirse de la agrupación ‘Ráfaga’ en la que estuvo varios años y de la que se separó en el año 2017 cuando decide darle un cambio a su vida en el plano espiritual.

“ Perú́ es un país que siempre me abrazó fuerte, aquí comenzó́ mi etapa como solista, mi debut con mi banda propia fue aquí́ en Trujillo en el 2017. Ojalá́ algún día pueda cumplirse mi sueño de ser un peruano más, sería demasiado lindo y un honor ”, confesó el autor de ‘Una cerveza’, quien este sábado 2 de julio estará́ en el Campo Deportivo Liga de Villa El Salvador, junto a Papillón de Tarapoto.

Tapari presentó́ al músico y tecladista peruano Carlitos Quiroz (ex Grupo 5), como flamante jale para su banda, quien lo acompañará en su gira ‘Este amor es tan grande’ con la que recorrerá varias ciudades del norte y sur de nuestro país.

‘Este amor es tan grande’, es el nombre de la gira internacional que Rodrigo Tapari (exRáfaga) viene realizando este 2022, la misma que empezó en su país natal Argentina, continuó en Uruguay, luego Bolivia, y desde el 23 de junio hasta 03 de julio se presentará en nuestro país: el jueves 23 de junio en Tacna, 24 en Iquitos, 25 en Pucallpa, 28 en Chimbote, 29 en Casma, 02 de julio en Lima, y el 03 en Arequipa.

Como es sabido, Rodrigo Tapari hizo este 2022 un feat con Papillón del tema ‘Fue difícil’, siendo un rotundo éxito entre sus miles de seguidores de todo el país cumbiambero. Tapari fue la voz principal de Ráfaga durante 14 años (2003-2017) y coautor de canciones como ‘Una cerveza’. Al frente de su propia banda, Rodrigo Tapari lanzó con éxito sus primeros singles ‘Y para qué sufrir’ y ‘Que ya no me llame’. En el transcurso del año las canciones ‘Fue difícil’, ‘Acá me tenés’, ‘Fue culpa de los dos’, ‘Dame tu mano’, y su corte ‘Es tan grande este amor’ que en menos de dos años superó los 140 millones de reproducciones en YouTube.

Muchas personas lo recuerdan por su participación en PopStars (Telefé 2002), pero actualmente Rodrigo Tapari es reconocido por su versatilidad y fue nominado por tercera vez, en su etapa como solista, en los Premios Gardel 2021, y sus canciones se escuchan en las plataformas digitales en más 88 países.

Durante la pandemia realizó shows de streming con su agrupación completa y también en solitario, uno de ellos fue Festival Online Billboard Argentina. En diciembre del 2021 fue su primera presentación en el Luna Park, donde presentó nuevas canciones e hizo gala de todo su talento artístico de nivel internacional.