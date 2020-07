La modelo Giannina Luján dijo que ‘gallina que come huevo, aunque le quemen el pico’, en relación a las afirmaciones de Rodrigo Valle sobre su exesposa, Xoana González, para que aprenda a ser fiel en su próximo matrimonio.

Giannina, ¿te enteraste de que Rodrigo Valle le sugirió a Xoana que aprenda a ser fiel antes de casarse?

Sí. Ya había oído algo de eso (supuesta infidelidad de Xoana), pero como no tengo pruebas, no podría afirmarlo... pero si su exesposo lo dice, debe ser por algo. Bien dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. O el otro refrán: gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.

¿Te contó Rodrigo sobre esa supuesta infidelidad?

No, fue otra fuente, pero no puedo asegurar nada.

Magaly Medina calificó de ‘poco hombre’ a Rodrigo por referirse de esa manera sobre Xoana. ¿Qué te parece?

O sea, Xoana sí puede hablar mal de los hombres, de manera vulgar y como se le da la gana... pero los demás no la pueden mencionar. Entonces debería cuidar su boca porque cada persona recibe el trato que merece; si no respetas, no pidas respeto. Trata como quieres que te traten, pues la vida siempre da vueltas.

Comentaste que Xoana y Javier estarían juntos hasta que un ampay los separe. ¿No ves futuro a su matrimonio?

Era una bromita. Soy una persona de paz y amor. Les deseo lo mejor, bendiciones y como dice Magaly: ‘Hasta que un ampay los separe’.