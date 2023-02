LO LAMENTA. Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, padre de los hijos de Angie Jibaja, fue consultada sobre las imágenes de la ‘chica de los tatuajes’ en pleno fumadero. La uruguaya se mostró preocupada por la recaída de la modelo.

“No tenía ni idea de lo que me comentas. Sinceramente, me deja un poco preocupada. Me deja bastante sorprendida”, expresó a Infobae.

La pareja de Jean Paul Santa María reconoce que esta situación involucra a su familia, debido a que los hijos de Angie Jibaja viven con ellos. “Sí de hecho (nos involucra), como te digo da mucha pena, da tristeza la verdad”, agregó.

Angie Jibaja es captada por Magaly TV, la firme. Video: ATV

¿Qué Romida Gachoy sobre los hijos de Angie Jibaja?

Al ser consultada sobre los hijos de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja, Romina Gachoy enfatizó que los pequeños están alejados de toda esta situación y tienen una vida estable, ya que siempre procuran que no conozcan de temas mediáticos.

“Angie no ha estado con sus hijos para nada. Nosotros estamos con los chicos hace ya cuatro años prácticamente y ellos tienen una vida muy estable. Los alejamos del tema mediático, los cuidamos mucho. Tienen una vida muy tranquila, les va muy bien. Tienen una vida estable y cuidamos mucho eso, por eso me da bastante pena (lo de Angie)”, manifestó la estrella de OnlyFans.

