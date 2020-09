‘Me llenó de detalles’, dijo Romina Gachoy, quien contó que su esposo Jean Paul Santa María la sorprendió por su aniversario.

“Cumplimos 5 años de casados y 8 de novios️. Fue un aniversario diferente al estilo cuarentena, pero muy lindo. Jean Paul me dio una de las sorpresas más lindas que me hicieron en la vida, juntó a nuestras familias a través de un video, todos hablando sobre nosotros y deseándonos felicidades por nuestro aniversario, fue muy emocionante. Además, me llenó la casa de regalos y detalles preciosos”, señaló.

Jean Paul se lució.

Sí, fue muy hermoso.

De otro lado, Romina Gachoy comentó que junto a Jean Paul siguen reinventándose para salir adelante.

“Ya no nos estamos dedicando a la venta de mascarillas después del robo que sufrimos, pero estamos enfocados ambos en la publicidad y con nuestras dos empresas de delivery y mi escuela de modelaje, que funcionaba antes de la pandemia, pero ahora voy a retomarla de manera virtual”, manifestó.

VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA

Precisamente, hace un mes, Jean Paul Santa María denunció a través de su Instagram que le robaron los productos de bioseguridad que había importado desde China, valorizados en un millón de soles.

El cantante debido a la cuarentena por el coronavirus se quedó sin trabajo y empezó con el negocio de venta de frutas y verduras por delivery, posteriormente decidió invertir en la exportación de mascarillas y protectores faciales. Al llegar la mercadería a Lima el camión que transportaba los productos fue asaltado y vaciado.