Romina Lozano confirma que terminó con Nicola Porcella ¿Fue por culpa de Angie Arizaga?

¡Se acabó el amor! La modeloRomina Lozano confirmó que su relación con Nicola Porcella no va más, luego de los rumores que hace unos días empezaron a circular sobre su distanciamiento. La ex Miss Perú indicó que 'la falta de tiempo' fue el principal factor del término de su romance.

Pese a que hace unos días indicó que aún era enamorada de Nicola Porcella a través de una transmisión en vivo en su Instagram, Romina Lozano se sinceró y contó la verdad de su verdadera relación con el ex guerrero.

"Yo tengo mucho trabajo, él también está enfocado en mucho trabajo, y no hay la posibilidad como que de vernos siempre. De Nicola no voy a hablar nada mal tampoco, pues le tengo bastante cariño y ese es el distanciamiento ahora", dijo Romina Lozano en América Espectáculos.

Romina Lozano rompe su silencio y hace revelación tras rumores de ruptura con Nicola Porcella Romina Lozano rompe su silencio y hace revelación tras rumores de ruptura con Nicola Porcella

¿Angie Arizaga fue el motivo de su separación? Hace unos días Nicola Porcella compartió una fotografía de hace unos años en la que aparecía en un grupo con 'la negrita', su expareja. ¿Esto le molestó a la modelo? Ella responde.

"Sé que tuvieron una relación, no sé si son amigos, creo que mantienen su distancia. No tendría que incomodarme el hecho que cuelgue una foto con sus amigos o con su ex, pues es un grupo de amigos, no es que salga él y ella nada más", indicó Romina Lozano.

Si bien su relación solo duró 2 meses, Romina Lozano no descartó volver a tener un acercamiento con Nicola Porcella, quien no se ha pronunciado al respecto.

"Quien sabe, no te puedes apresurar a decir las cosas ahora, dado que todo depende del tiempo y de los momentos. Ahorita estamos en un momento en que los dos estamos trabajando y nada más", precisó.