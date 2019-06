¿Romina Lozano tuvo un romance con Ignacio Baladán antes de estar con Nicola Porcella? Modelo responde 

La modelo y ex Miss Perú Romina Lozano rompió su silencio sobre los rumores que la relacionaban con el guerrero Ignacio Baladán. La actual pareja de Nicola Porcella negó dichas afirmaciones.

Romina Lozano señaló que conoce a Ignacio Baladán pero que nunca fueron más que amigos. Aseguró que mantiene una buena relación con el pastelero, pero no más.

"Es mentira. Cuando yo vi, me reído mucho porque yo no sé de donde lo habían sacado. No somos patas, pero si conversamos. Bueno onda, nunca hubieron coqueteos. Me sorprendí", dijo Romina Lozano en 'Estás en todas'.

¿PELEA CON ANGIE ARIZAGA?

Romina Lozano reveló que no existe ningún tipo de rencilla con Angie Arizaga , puesto que ella no se metió en ninguna relación.





"Fueron tiempos distintos. Ellos tuvieron una relación y no me metí. La respeto me parece una chica guapa. Sería ilógico que ella tengo problema conmigo o yo con ella, no hay ni una excusa ", dijo Romina Lozano.



Come se sabe, Romina Lozano mantiene una relación con Nicola Porcella desde hace unos meses.