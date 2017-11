La exparticipante de 'Bienvenida La Tarde', Rosa Elvira Zamora, se cansó de los rumores. La chica reality utilizó sus redes sociales para dejar en claro a qué se dedica, después de que varios seguidores especularan sobre su vida.

Hace unos meses, Rosa Elvira Zamora denunció que recibía propuestas para ser dama de compañía de varios hombres. Por eso, pidió que, aunque respetaba a las mujeres que sí lo hacían, que ella no se dedicaba a eso.

"Por favor dejen de enviarme mensajes ofreciéndome dinero, no soy dama de compañía. Nadie tiene porque usar eso para humillar a alguien, cada uno puede hacer lo que quiere con su vida", escribió en su cuenta Facebook, para luego eliminar el mensaje.

Ahora, ante la insistencia de sus seguidores sobre su oficio, la exparticipante de Bienvenida La Tarde decidió revelar que se dedica. "Muchos me preguntan en qué trabajo. Les respondo. Soy actriz de cine para adultos y hago también desnudos en revistas para adultos", escribió en una publicación compartida en Facebook e Instagram.

Pero eso no es todo. La exchica reality también mencionó que le encanta su profesión y cuestionó por qué las personas estaban tan pendientes de su vida. Y es que Rosa Elvira Zamora despertó la curiosidad de los usuarios en redes sociales por subir fotografías hot.

"Me encanta lo que hago. ¿Ahora si se les acabó el morbo y el chisme? O sea que tanto les importa mi vida ¿Soy tan interesante?”, escribió en la publicación. Sin embargo, Rosa Elvira Zamora decidió eliminar la fotografía unas horas después.

La exchica reality cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta Instagram. Rosa Elvira Zamora ha dejado muy en claro a sus fanáticos que si no le gustan los comentarios que le escriben en sus publicaciones, se tomará el trabajo de borrarlos uno por uno.

Hace unos meses, Rosa Elvira Zamora estuvo envuelta en un escándalo de agresión. La exchica reality denunció que su amiga, Rosmery Lopez, de golpearla y arañarla en diversas partes del cuerpo.

Al parecer a Rosmery Lopez no le gustó que a Rosa Elvira Zamora se le acercaran diversos sujetos y chicas en la discoteca Down Town. "Ella es muy posesiva, me dejó sola en la discoteca", contó en su momento la ex chica reality.

Rosa Elvira fue agredida

