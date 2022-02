SE MASTICAN, PERO NO SE PASAN. Rosángela Espinoza le recordó a Micheille Soifer que dejó Esto es Guerra para enfocarse en su carrera musical, sin embargo ahora forma parte nuevamente del programa.

Esta situación se dio cuando la ‘Chica selfie’ tuvo que elegir el formato del reality. Con el permiso de la producción, la modelo indicó que la competencia tendría que ser entre “Cobras vs. Leones”. Esta intervención no fue del agrado de Micheille Soifer, quien pidió la palabra para refutar la decisión de su compañera.

Rosángela no toleró que Micheille interviniera en su decisión y le recordó que ella no tendría qué opinar porque ella hace mucho tiempo que dejó los programas de competencias e incluso le recordó a Soifer, que ella decidió irse de los realities para enfocarse en su carrera musical, pero tal parece que no le funcionó.

“No entiendo qué haces acá, tanto decías que te ibas a dedicar a la música. ¿Qué pasó, no funcionó ‘La Nena’ (reciente lanzamiento de Micheille Soifer)?”, fue el duro comentario de Espinoza.

Micheille Soifer no se quedó de brazos cruzados y le recordó a Rosángela Espinoza que ella señaló en sus redes sociales que tenía una propuesta en Telemundo, pero ello estaba fuera de la realidad: “¿Qué haces acá, no se supone que tenías que estar en Telemundo?”.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su “trampolín a la fama”

MÁS INFORMACIÓN: