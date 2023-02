No se rinde. Rosángela Espinoza habló acerca del procedimiento que realiza para congelar sus óvulos, lo cual servirá para tener hijos cuando ella decida.

Sin embargo, admitió que realizó el congelamiento por segunda oportunidad. Esta información llegó gracias a la pregunta de uno de sus seguidores ¿Por qué te realizaste el procedimiento por segunda vez?, fue la pregunta del cibernauta, la cual fue respondida al instante por la chica reality.

“Porque no se logró la cantidad necesaria de óvulos para congelar, por eso estoy haciendo por segunda vez el tratamiento”, expresó la popular influencer.

Rosángela Espinoza explica la razón por que congeló sus óvulos por segunda vez

Rosángela congela sus óvulos por segunda vez. Video: IG

Rosángela Espinoza y su decisión de congelar sus óvulos

Como se recuerda, Rosángela admitió en noviembre de 2022 que le gustaría tener hijos y que congelará sus óvulos para cumplir su deseo:“Si, me gustarían dos bebés, pero por ahora no. Congelaré mis óvalos soon (pronto)”, escribió en su storie de Instagram.

Asimismo, Rosángela Espinoza también contó detalles de su decisión al programa América Espectáculos, donde dijo que la decisión de congelar sus óvulos ya la había tomado desde el año pasado.

“Esa decisión ya la quería tomar desde el año pasado, estaba buscando y ya tengo la clínica donde lo voy a hacer y con toda la confianza ya me han recomendado. Es un tratamiento que no se puede hacer en cualquier lugar”, contó.

“Yo tengo mucha experiencia porque he cuidado mucho a mis sobrinos, he tenido responsabilidades desde muy chiquita y cambiaba pañales, sé muchísimo. Tengo 10 sobrinos y ya sé como es”, añadió la ‘chica selfie’.

