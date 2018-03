Diana Sánchez lanza fulminante tuit contra Rosángela Espinoza y la modelo reacciona así EN VIVO

Diana Sánchez se pronunció por la disputa entre Rosángela Espinoza y Michelle Soifer en Esto es Guerra. La ex chica reality considera cínica la actitud de 'La Chica Selfie' y considera que sí se prestaba para el show cuando formó parte de Combate.



Diana Sánchez considera que Rosángela Espinoza no tiene sangre en la cara. "Me da risa cuando algunos no recuerdan que eran capaces de todo por llegar ahora a ser un poco de lo que son", escribió la empresaria en su cuenta de Twitter.



Rosángela Espinoza indicó que no se sentía aludida por la publicación de Diana Sánchez. "Estoy feliz porque este es mi año y voy a dar todo para brillar, no me importa las piedras que me pongan en el camino", expresó la modelo.



Rosángela Espinoza precisó que iba a seguir luchando por cumplir sus sueños. "La gente va a hablar, bien o mal, pero yo siempre voy a estar firme con lo que hago y tengo la conciencia limpia", dijo la modelo.



Rosángela Espinoza considera que fue llamada a Esto es Guerra por su talento. "Gracias a Dios demostré que soy buena en el baile y gané dos veces consecuetiva, si no funcione en otros realities es porque me querían utilizar", expresó la modelo.

Rosángela Espinoza se refiere al tuit de Diana Sánchez