La influencer y empresaria, Rosángela Espinoza rompió en llanto el último viernes por la noche durante un en vivo que realizó a través de su cuenta en Instagram al explicar todo lo que sintió tras ser suspendida de forma indefinida del reality ‘Esto es guerra’.

La fundadora de la empresa ‘Chica Selfie’ aseguró que en el programa no le dieron la oportunidad de disculparse por la actitud que tomó al negarse ser parte de los guerreros. Aprovechó para reconocer que tiene un carácter caprichoso, pero sabe que aprenderá de sus errores.

“Así como me ven así soy, no hay un personaje en la tele, si a veces soy chinchosa, caprichosa o lo que sea, pero así soy. No tengo caretas, me amo como soy, pero tengo que mejorar yo lo sé, hay actitudes que no están bien, de los errores se aprenden. A mí no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al tribunal. Yo estuve para atrás, me pusieron al final para que me digan eso (que estaba suspendida), me sentí super mal. ¿Piensan que soy un robot? No, está mal, me sentí mal, en la vida imaginé que iba a suceder algo así”, señaló Rosángela Espinoza visiblemente acongojada.

“Hay que dejar el pasado allí y vivir el presente, pero de todas maneras afecta. Yo estoy tranquila hoy día. Si me llaman los de ‘Esto es guerra’, porque es una suspensión indefinida, lo siento muchísimo, pero es hora de tomar otro camino. Siempre estaré muy agradecida por la oportunidad. Así que no digan que voy a regresar el lunes, en una semana o un mes. Por algo pasan las cosas”, señaló entre lágrimas.

Rosángela: “No ha sido un show para que pueda viajar”

Rosángela Espinoza pidió tener empatía con su situación y aclaró que nada de lo que pasó el último jueves en ‘Esto es guerra’ fue armado.

“Siempre voy a seguir adelante con la bendición de Dios... Quiero dejar en claro, que los que dicen que todo lo que ha pasado ha sido un show para irme de viaje, es totalmente falso, los pasajes ya estaban listos. Incluso he tenido que rogar a mi mamá para traerla. Ella no quiere viajar... No ha sido un show para que pueda viajar”, manifestó.

La empresaria señaló que su objetivo es crecer y salir adelante. Por eso, continuará trabajando en su marca de ropa ‘Chica Selfie’ e incursionará como influencer travel debido a que quiere viajar por todo el Perú y el mundo.