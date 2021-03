Rosángela Espinoza ha preferido no pronunciarse luego de la polémica que se levantó con los comentarios de su expareja, Carloncho, quien se refirió a ella de manera indirecta como un plato de comida generando la indignación de miles y su separación del programa En Boca de Todos.

Sin embargo, la ‘chica selfie’ se atrevió a colgar un post en Instagram donde asegura solo pensar en cosas positivas. “Amando mi estilo de vida saludable. Por hoy solo pienso en cosas positivas en mi vida ♥️.#amor #autorealizacion #healthylifestyle”, escribió la modelo junto a una imagen posando en su jardín.

De inmediato, sus miles de seguidores reaccionaron y la publicación superó los 51 mil ‘Me Gusta’. “Por suerte ella está bien pero no creo que sea adecuando mencionar a ese bicho en la cuenta de Rous”, “Después de la tormenta viene la calma”, “Siempre dando buena cara al mal tiempo preciosa hermosa”, Te amamos Rose mucha fuerza eres una reina de la fortaleza”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

EL COMENTARIO DE CARLONCHO

La polémica se levantó cuando Carloncho aseguró que jamás se ha enamorado en la vida en su programa en vivo en Radio Moda, ‘El Show de Carloncho’. Un oyente le replicó por mentir y él le contestó de manera deplorable y machista.

“No quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa... Siempre dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló, Nicaragua hermano... Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, dijo generando indignación.

LO SACARON DE LA TELE

El miércoles Ricardo Rondón tomo unos minutos de su programa para informar sobre la separación de su excompañero. “Ante una situación como esta, que evidentemente no tiene mayor justificación, el canal y ProTv Producciones han decidido, ante esta coyuntura, separar a Carloncho de En Boca de Todos debido a los desafortunados comentarios que hizo”, aseveró el conductor.

Al respecto, aseguró que si bien Carloncho es su amigo, cometió un error y ahora tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. “Es una lástima, es una pena, espero que en algún momento las cosas se arreglen por su bien y no vuelva hacer comentarios tan lamentables. Este es un programa femenino, familiar, dedicado a toda la familia peruana...”, agregó.

