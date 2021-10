Luego de captar a Rosángela Espinoza junto a ‘El Rey de los Casinos’ en un íntimo encuentro, Magaly Medina habló de este presunto romance, pero aclaró que según sus fuentes, Omar Macchi tiene pareja en Estados Unidos.

El último lunes, los ‘urracos’ de Magaly ‘ampayaron’ a la popular ‘chica selfie’ junto al empresario en un lujoso restaurante, para luego continuar la velada en la casa del Macchi. El lugar estuvo muy bien resguardado por guardaespaldas.

“A mí me han contado fuentes bien informadas que Omar Macchi tiene una novia en los Estados Unidos, no sé si será cierto o no, pero es lo que se nos ha informado”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme.

Omar Macchi tendría novia en Estados Unidos, dice Magaly Medina: ¿Y la salidita con Rosángela? Video: Magaly TV LaFirme

“Ayer también al terminar el programa, personas del Instagram me dieron este tipo de información y de datos”, agregó.

ROSÁNGELA SE PRONUNCIA

La exchica reality, Rosángela Espinoza, fue seguida por los ‘urracos’ de Magaly para consultarle sobre su encuentro con Omar Macchi. Fiel a su estilo, la modelo prefirió no dar ningún tipo de declaraciones.

Sin embargo, ante la insistencia, la popular Rose atinó a mandarle saludos a Magaly Medina y a confirmar que, pese a su salida con ‘El Rey de los Casinos’, ella está “solterísima”.