¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi tienen un ampay? [VIDEOS y FOTOS]

Todo parece indicar, que Rosángela Espinoza inicia el 2018 con pie derecho, pues no solo vuelve a la televisión con el programa En boca de todos, sino que el amor vuelve a tocar su corazón. El causante podría ser Patricio Parodi según reveló Joselito Carrera, conductor de Trapitos al aire, que se emite por Willax TV.



“¿Estás soltera, ya te diste una nueva oportunidad? Hay rumores con un tal Taylor Smith y Patricio Parodi?", le preguntó Joselito Carrera a la 'Chica selfie'.



Rosángela Espinoza respondió: “Estoy soltera, pero por ahí hay algunas cosas. Pero qué tiene que ver Patricio Parodi aquí. ¿Si he tenido salidas con él? No, nada que ver”.



En otro momento, la expareja de Christian Domínguez, le replicó a la modelo: “¿Es verdad que tuviste una salida con Patricio?". A lo que Rosángela Espinoza señaló: “No, el fin de semana salí con un grupo de amigos. A Taylor me encantaría conocerlo (se hablan por redes). Respecto a Patricio Parodi coincidimos en una discoteca del sur, pero todo bien. ¿Ampay con él? Hace mucho tiempo he estado sola, pero me gustaría estar acompañada. ¿Carloncho? Aggg qué tiene que ver. Yo espero que mi próximo hombre tenga buena mano en todo”.



Sully Sáenz también le preguntó a Rosángela Espinoza por Yahaira Plasencia, si habría algún reparo de trabajar juntas otra vez en un reality. “No quiero decir nada, quiero estar tranquila. Tu pregunta no te la voy a responder. Quiero empezar bien el año. Hay que dejarlo ahí, en el 2017. El pasado pisado”, indicó.