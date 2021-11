El polémico Samuel Suárez comentó la polémica que ha generado Rosángela Espinoza sobre sus recientes declaraciones contra el programa Esto es Guerra. La modelo confesó mediante su Instagram que está vetada de América TV.

Al respecto, el creador de Instarándula no fue ajeno a la situación y señaló que la popular ‘chica selfie’ está “recontra mal” al hablar de esa manera del reality, sobre todo cuando no tiene como probar sus declaraciones.

“Es tirar barro sin mostrar nada, de qué te sirve decir que tienes pruebas, pero no las vas a mostrar. Mejor no lo digas, para tal caso porque quedas mal tú”, arremetió el comunicador.

Samuel también precisó que Rosángela Espinoza se está contradiciendo. “¿Se han dado cuenta que al principio comenzó en ‘yo voy a decir porque no me callo nada’? Al final no dijo nada, siempre calla, siempre amenaza con decir algo, pero nunca lo dice, por eso mismo. Hay gente que le dice que no diga nada y ella es obediente”, señaló.

En otro momento, el popular Samu dijo que, según fuentes confiables de México, Rosángela rompió en llanto en el paíz azteca porque los productores del reality notaron que no paraba de tomarse selfies y grabar TikTok, lo que habría generado una pelea entre ellos, pues no sentían que ‘Rous’ estuviese comprometida con la competencia.

“Tú sabes muy bien lo que has hecho y por el cual estás vetada en América TV, dejar entrever que Peter Fajardo y Elías sobre una plata que no está. Tengo entendido que te has peleado con personas que están más arriba que Peter Fajardo”, argumentó.

¿QUÉ DIJO ROSÁNGELA ESPINOZA SOBRE EEG?

A través de un en vivo en su Instagram, Rosángela Espinoza reveló que América Televisión la vetó tras su salida por eliminación de Esto es Guerra.

“Lo voy a decir porque ya me cansé de estar ocultando muchas cosas...”, dijo antes de quebrarse y contar que quería que los perritos protagonicen un desfile de disfraces por Halloween en el programa de Tula Rodríguez.

“Estoy vetada del canal 4, estoy vetada, ya no puedo ir a ningún programa de América Televisión. Me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando yo no me he portado mal. Lloré ese día, me da pena que los perritos no tengan esa oportunidad, no se puso porque estoy vetada... ¿Pueden creerlo?”, dijo muy indignada.

Rous no pudo contener las lágrimas al contar que le propuso a la producción de En boca de todos un desfile de Halloween de perritos sin hogar, pero se lo negaron. Video: Instarándula