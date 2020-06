En una reciente entrevista con América Espectáculos, Rosángela Espinoza reveló que a su novio Víctor Hugo Cornejo no le agradó para nada el comentario de un ‘remember’ que hizo ‘Carloncho’ en ‘Esto es guerra’.

La popular ‘Chica selfie’ prefiere no darle importancia a ‘Carloncho’ y a su comentario fuera de lugar pero sí revela que su novio le pidió explicaciones.

“Ese es el tema (que tiene pareja). Lo quiero dejar ahí, no levantar más polvo. Él (su novio) me dijo cómo que ‘¿qué pasó?' Le explique que hay cosas que no puedo controlar pero entiende mi trabajo”, dijo Rosángela Espinoza.

Tras una competencia en EEG, Rosángela Espinoza no soportó perder la prueba que tenía como conductor a ‘Carloncho’ y pidió que le den una revancha en la competencia.

Sin embargo, ‘Carloncho’ le respondió de manera irónica y le dijo que ‘quería su remember’ en clara referencia a la relación pasajera que mantuvo con la popular ‘Chica selfie’ en el pasado.

“¿Esta chica quiere revancha o remember?”, dijo ‘Carloncho’ generando todo tipo de reacciones en ‘Esto es guerra’. Rosángela Espinoza lo correteó por el estudio de grabación al escucharlo.

