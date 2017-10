Ximena Hoyos fue una de las presentes en la broncaza entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. La modelo se encontraba cubriendo el programa 'Esto Es Guerra' como enviada de América Digital.

No es ningún secreto que Ximena Hoyos y Yahaira Plasencia se han convertido en amigas en las últimas semanas. De ahí que se notara el favoritismo por la cantante sobre Rosángela Espinoza.

Sin embargo, las palabras de Ximena Hoyos parecieron incitar la violencia de su amiga, Yahaira Plasencia, en el juego que tuvo con Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

"Ahí está, tortira pa' ti. Ahora sí. ¡Véngate, amiga, véngate!", gritó Ximena Hoyos en el set para que Yahaira Plasencia la escuchara. "¡Esooo!", se le escucha decir a la conductora de América Digital cuando la cantante le tiró el tortazo a Rosángela Espinoza.

Sin embargo, la reacción de Ximena Hoyos al observar como había escalado la pelea, dejó ver que ni ella se esperaba que su amiga reaccionara de manera tan violenta y que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se coronaran como las callejoneras de la televisión peruana.

"Oye, ¡qué le pasa! Uy, Dios mío, ¿qué pasó? Hasta yo me he asustado. Acaban a eliminar a las dos de las competencia porque este tipo de actitudes no se pueden tener en un programa en vivo... estoy asustada", dijo Ximena Hoyos al presenciar la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia.

Algo que no se puede negar son las constantes incitaciones del canal, el programa, la producción y hasta los conductores en la mala relación que tienen Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. 'Esto Es Guerra' incluso lanzó la idea de que las ex guerreras se pelearan en un ring de box en el programa.

