Zumba estuvo en el programa de redes sociales de Mario Irivarren Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Com FM, y contó detalles de su paso por el desaparecido programa de competencia de ATV, Combate. En medio de la amena conversación, habló sobre su supuesto romance con Rosángela Espinoza, el mismo que la modelo ha negado en varios momentos asegurando que fue ‘armani’.

“Ella es una chica inteligente, ahora es una profesional, por eso se fijó en mí. Ahí todo era pichicata, modelos, chicos guapos, pero a ella le gustaban los chicos naturales”, dijo fiel a su estilo.

Zumba contó que en un primer momento no había notado la presencia de Rosángela Espinoza pero cuando ella confesó que le gustaba, quedó sorprendido. “Le gustaba mi carisma, mi emprendimiento... hubo besos... es más, hasta hace poco me invitó a su casa a su cumpleaños, no pude ir, pero cuando la veo siempre nos acordamos, fue una relación bonita”, confesó el exchico reality.

Zumba

Asimismo, aseguró que Carloncho, quien luego fue pareja de la ‘chica selfie’, lo ‘serruchó', aunque ahora son amigos.

“Ella salió en varios programas a decir que lo mio fue armado. Yo nunca armé esto. Se acuerdan de la cena que tuvimos que me fui sin pagar y me metió una cachetada, eso sí me lo armó la producción, pero lo demás, yo no tenía conocimiento de lo que ella sentía por mí, a mí me gustaba porque era una chica guapa”, acotó Zumba. “Yo sí me enamoré”, agregó.

CUÁNTO GANABAN LOS CHICOS REALITY EN COMBATE?

Hace dos meses, Mario Irivarren y Fabianne Hayashida se aventuraron en un nuevo proyecto de YouTube en el formato del momento, el podcast. Los exchicos reality se juntaron para hablar sobre sus épocas doradas en Combate en Com FM y reciben invitados cada semana, los mismos que con los que compartieron trinchera en el famoso programa de competencia de ATV.

En las conversaciones, las figuras del espectáculo cuentan sus divertidas anécdotas en el reality, aunque todos deben contestar la pregunta de rigor: cuánto ganaban al ingresar a Combate. Todos los participantes revelaron los montos que les ofrecieron cuando les abrieron una plaza en el espacio de TV.

Mario Irivarren reveló que cuando fue convocado a Combate le ofrecieron 500 dólares mensuales, mientras que su compañera conductora, Fabianne Hayashida, indicó que ganó, durante dos años, la suma de 1000 dólares al mes, un sueldo cinco veces menor al de Julian Zucchi.

Israel Dreyfus confirmó que le ofrecieron 500 dólares mensuales pero finalmente le pagaron 900, aunque confesó que Miguel Arce le comentó que le pagaban 90 dólares por fecha.

Sin embargo, quien entró a Combate ganando el sueldo más alto fue Mario Hart, quien confesó que le pagaban 4500 dólares mensuales.

La Pantera Zegarra también estuvo en el programa y reveló que le ofrecieron 1000 dólares mensuales, lo que le generó gran emoción pues nunca había ganado tanto dinero en su vida. Pese a ello, indicó que en un primer momento estuvo a punto de renunciar porque no le gustaba el formato.

Stefano Tosso confesó que le ofrecieron 400 dólares semanales pero a la siguiente temporada empezó a ganar un poco más, además de cobrar por las giras, cuyos shows individuales estaban valorizados en 800 soles.

Macs Cayo, el hermano de Fiorella y Bárbara Cayo, también estuvo con Mario Irivarren y la ‘China’ y aseguró que pese a ser familiar de las cantantes, entró ganando 500 dólares al mes.

Duilio Vallebuona contó que comenzó ganando en Combate nueve mil soles, pero antes había ganado doce mil soles en Esto es Guerra.

De izquierda a derecha: Zumba, Julián Zucchi, Sheyla Rojas, Yiddá Eslava, Michelle Soifer y Marrio Irrivarren. Miembros del equipo Rojo en la segunda temporada de Combate. (Foto: Facebook)

Julián Zucchi confesó que al ingresar le ofrecieron 4 mil dólares pero también le daban una casa en Miraflores. Sin embargo reveló que cuando le pidieron regresar, le propusieron pagar 15 mil dólares, al igual que a su esposa Yiddá Eslava. Sin embargo, decidió no aceptar porque quería quedarse en su programa de Panamericana. Además, contó que Miguel Arce ganaba 3000 dólares mensuales en ATV.

Finalmente, varios invitados confesaron que fue Angie Jibaja la mejor pagada de Combate, llegando a cobrar hasta 18 mil dólares mensuales.

