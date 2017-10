¡Esto recién empieza! La pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia fue lo más comentado el día de ayer. La cantante y la modelo fueron expulsadas del programa por pelear en vivo en 'Esto es Guerra'.



Sully Sáenz fue la primera en pronunciarse sobre el tema y pidió a la producción de 'Esto es guerra' que debería tener más cuidado a la hora de seleccionar a los concursantes. "No ensucien la casa", sentenció Sully Sáenz en Twitter sobre pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia.



Melissa Klug no permaneció indiferente a la pelea entre Rosángela Espinoza y la ex de Jefferson Farfán. La 'Blanca de chucuito' fue entrevistada por Perú.21 y calificó la pelea "de callejón".



"Yo conozco a un montón de personas de callejón... es más, soy su amiga e incluso yo soy de barrio... pero lo que vimos ayer fue peor que un callejón", manifestó Melissa Klug al diario Perú.21 sobre la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia en 'Esto es guerra'.



Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Melissa Klug también manifestó que la decisión de América TV, de separar a Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza de 'Esto es guerra', le parece "perfecta".



"No quiero hablar más de este tema, pues me revuelve el estómago", manifestó Melissa Klug sobre la pelea de Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'.



Un poco de Paz. Rosángela Espinoza se pronunció sobre el incidente en 'Esto es guerra' y ofreció sus disculpas a sus seguidores en el reality. También indicó que estaba cansada que le peguen.



Mientras tanto, Yahaira Plasencia indicó que se dará un descanso y se dedicará a su carrera musical. ¿Se volverá a ver las caras las exguerreras?