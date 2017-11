Rossana Fernández Maldonado se divorcia y nos cuenta porqué este ha sido un año complicado para ella [FOTOS]

La actriz y conductora de televisión Rossana Fernández Maldonado reveló que este ha sido un año complicado a nivel personal, ya que viene atravesando un proceso de divorcio.

“Este es un año especial para mí, no solamente porque ya me despido de los 30 (cumplió 40 años el viernes pasado), sino porque a nivel personal ha sido complicado. Muchas personas no lo saben, pero estoy pasando por un proceso de divorcio (de su esposo Nicolás Sáez)", contó Rossana Fernández Maldonado a Trome.

"Nos separamos a principios de este año”, dijo la conductora de ‘Fábrica de sueños’, Rossana Fernández Maldonado, quien agregó que se siente una mujer afortunada.

“Cuando me llamaron para ‘Fábrica de sueños’, fue un regalo para mí. Estar en el programa me hace mejor persona, tener los pies en la tierra. Cuando llego a mi casa doy gracias a Dios por todo lo bueno en mi vida y realmente me siento una mujer afortunada", aseguró Rossana Fernández Maldonado.

"De verdad que llego a los 40 años feliz, siento que la vida vuelve a empezar, que cada día es un regalo y lo tomo de esa manera”, afirmó Rossana Fernández Maldonado en exclusiva para Trome.

Rossana Fernández Maldonado se casó con el osteópata argentino Nicolás Sáez Yano después de casi 5 años de noviazgo. En las redes sociales, la pareja constantemente mostraba el cariño y afecto que se tenían. En junio de 2016, el esposo de la conductora le dio una tierna sorpresa junto a sus hijas.

Rossana Fernández Maldonado

