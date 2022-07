NO SE CONFÍA. Rossy War reveló que le revisa el celular a su esposo Tito Mauri, con quien tiene 35 años de matrimonio, en medio de los escándalos por las múltiples personalidades de la farándula que engañan a sus parejas en Chollywood.

“Antes sí paraba buscando qué ver (en el celular de su esposo), siempre es bueno revisar porque uno no sabe. Hay que ser confiado, pero no tanto” , dijo la cantante, quien señaló que le encontró una conversación de WhatsApp.

ROSSY WAR TIENE 25 AÑOS DE CARRERA Y JAMÁS PENSÓ EN EL RETIRO

La reina de la tecnocumbia, Rossy War, tiene más de 25 años sobre los escenarios y dice que se mantiene vigente gracias a sus temas y al cariño de la gente. El retiro no forma parte de su vocabulario y seguirá cantando hasta que Dios quiera.

“Ya tengo más de 25 años de carrera y creo que sigo vigente porque la gente se identificas con mis canciones, además son temas propios, inéditos, escritas por mí y mi esposito (Tito Mauri)”, contó.

Ahora la moda es cantar covers y tienen mucha pegada en el público.

Sí, creo que cuando son temas conocidos es más fácil poder ‘entrar’. Pero, en los temas inéditos cuando la gente conoce tu canción, saben de quién es, trasciende en el tiempo y eso es una huella muy importante que deja cada artista en este mundo.

Para un artista es importante tener su sello personal...

Así es, gracias a Dios, es muy emocionante no tener que decir mi nombre en la canción y quién soy porque la gente me reconoce. Eso es muy lindo y nunca me voy a cansar de agradecer a Dios y a todos mis seguidores.

Ahora que se reactivaron los shows, con mayor número de aforo. ¿Cómo ha sentido el regreso a los escenarios?

Después de todos los momentos difíciles que hemos pasado en el mundo, creo que no solo para mí sino para cualquier artista es muy emocionante cuando entras al escenario y agradecida porque dices: ‘Pucha, a Dios gracias todavía estoy viva y puedo estar parada en un escenario nuevamente’. Y quiero aprovechar ahora al máximo lo que Dios me dé de vida para poder seguir cantándole a mis fans.

Ni en los momentos más duros, pensaste en el retiro.

No, porque realmente los que me han dado mucho ánimo para seguir adelante son mis músicos y mi público que me pedía conciertos virtuales, saludos personalizados. Ellos nos daban ánimos y nosotros no podíamos decepcionarlos. Recuerdo que el primer viaje que hicimos, cuando los shows se reactivaron, fue a Brasil y fue increíble, me decían cosas lindas, lloraban porque me estaban tocando, no podían creer que estuviera ahí con ellos. Luego de ese show, regresamos mucho más recargados de energía para seguir cantando.

