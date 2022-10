Ruby Palomino afirmó que formar parte de ‘La gran estrella’ fue una buena experiencia y no le sorprendió que acortaran la temporada porque a la gente ‘le gusta el chimi chimi’. Ofrecerá un show con Susan Ochoa denominado ‘La gran final’, este viernes 28 en el Bianca de Barranco.

“Voy a realizar un show con Susan (Ochoa), ya nos conocíamos desde hace tiempo, incluso tuvimos un show juntas en un teatro de San Marcos. Pero por el programa, ‘La gran estrella’, sí hemos podido compartir más”, señaló.

¿Te sorprendió que terminará antes de tiempo La gran estrella?

Sinceramente no.

Por qué crees que no tuvo tanta pegada.

Porque es televisión blanca y gran parte del público siempre está buscando el chimi chimi.

Como ahora…

Como diría Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta” ja, ja, ja.

¿Has visto ‘El gran show’?, dicen que solo tiene personajes mediáticos, que han protagonizado escándalos.

Pero está bien, creo que hay programas para todos los gustos.

¿La gran estrella fue una buena experiencia para ti?

Sí, totalmente. Aprendí mucho de las otras reinas. Vivir la experiencia de tener que defender a los chicos que me tocó guiar también me hizo conocerme más desde mi lado protector.

¿Te parecieron justos los ganadores?

Sí, Indira desde que se paró la primera vez ya se vendía totalmente como artista, a pesar de los problemas que pasaron tenía la fuerza para salir a matar en cada presentación y Karla Zapata creo que fue la sorpresa para todos, porque mostró una evolución increíble. Para mí había una ganadora, pero no me incomoda que haya podido haber un empate.

Hablando de otro tema, ¿vas a lanzar nueva música?

Espero que a fin de año ya pueda lanzar mi disco ‘Chola soy y que 2′ y en los próximos meses estrenaré las versiones en estudio de ‘Él me mintió’ y de ‘Cómo yo te amo’.

‘Él me mintió’ y ‘Cómo yo te amo’ la vas a lanzar en balada o harás alguna fusión.

Son balada rock. Las hice en vivo en ‘El artista del año’, pero ahora las lanzaré en estudio para que estén en todas las plataformas de música.

LA GRAN FINAL

Susan Ochoa, ganadora del Festival en Viña del Mar, y Ruby Palomino triunfadora de El artista del año’ tendrán un mano a mano musical este viernes 28 de octubre, titulado ‘La gran final’ en el Centro de convenciones Bianca, de Barranco.

‘La gran final’ es un espectáculo donde las baladas y el rock serán los protagonistas y tanto Susan como Ruby ofrecerán lo mejor de su repertorio.

‘Porque esta hembra no llora’, ‘Ya no más’, ‘La dueña soy yo’, ‘Me la vas a pagar’, entre otras serán los temas que Susan Ochoa interpretará esa noche, mientras que Ruby cantará ‘Cholita soy’, ‘El aguajal’, ‘Valicha’, ‘Muchachita no seas celosa’, ‘Caminito de Huancayo’ y muchos más.

Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.