A los 73 años y víctima de una cardiopatía, el intérprete de música andina ‘Polo’ Palomino, padre de la cantante Ruby Palomino, falleció la tarde del pasado miércoles 15 de julio del 2020 en el Hospital Guillermo Almenara.

El artista, quien fue parte del Dúo Mixto Huancayo por más de cinco décadas ininterrumpidas, dejó de existir dejando un importante legado de gran aporte y trascendencia para el cancionero andino. Su natal Huancayo llora su partida, pero su música ya es parte de la historia de nuestro país.

“Me encuentro triste porque ya no está físicamente con nosotros pero tranquila porque mi padre me ha dejado una gran herencia (el amor por nuestro folclor y las ganas de seguir difundiendo su legado musical). Es una pena darme cuenta que nuestro sistema de salud es el peor, mi padre fue conducido al hospital Almenara, cuando llegó aún tenía pulso y no lo quisieron asistir y lamentablemente falleció”, manifestó Ruby Palomino.

Don Hipólito Palomino venía luchando por una pensión de gracia como artista y nunca tuvo resultados y tampoco recibió ningún bono por parte del Estado.

Polo Palomino tuvo una nutrida carrera musical que lo llevó junto al Dúo Mixto Huancayo por diversos escenarios de USA, Europa, Japón y Corea. En su caminar, obtuvo distintos reconocimientos y galardones.

La Municipalidad de Huancayo le confirió honores y lo declaró “Patrimonio Cultural Musical”, igualmente, el Instituto Nacional de Cultura (hoy ministerio de Cultura), le otorgó la medalla “Kuntur Premio Nacional de Folklore” y la Municipalidad de Lima le brindó un reconocimiento al igual que a Raúl García Zárate, Pastorita Huaracina (in memoriam) y Manuelcha Prado, entre otros.

Pero quizá uno de sus mayores lauros fue el que otorgó el Ministerio de Cultura el 20 de noviembre del 2014, declarándolo como “Personalidad Meritoria de la Cultura”.