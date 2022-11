El destacado hombre de televisión, Luis Ángel Pinasco, más conocido como ‘Rulito’, dijo que se emocionó mucho cuando se develó su estrella en el Paseo de la fama de América Televisión en Pachacámac, a donde acudió junto a su familia. Además, cuenta sus inicios en la televisión, revelando que fue aprendiendo en el día a día.

“Estoy cumpliendo 60 años en la televisión , empecé en el año 62 en canal 2 y pasé a América dos años después, soy un sobreviviente de la época de la televisión en blanco y negro. Mi padre me dijo muy joven que debía ser humilde, modesto y educado, y han sido los pilares de mi vida”, comentó emocionado ‘Rulito’ Pinasco, quien estuvo acompañado de Sonia Oquendo, sus hijos y el elenco de la serie ‘Al fondo hay sitio’.

¿Cómo toma este reconocimiento a su carrera de 60 años?

Justo este año cumplo 60 años... Llegué a América en el 64 y estuve por 33 años, de ahí llegaron los Crousillat y lo primero que hicieron fue botarme, me cortaron todo el fútbol, todo. Pero años después, en el 2004, me llamó Eric Jurgensen, quien era Gerente General en esa época para hacerme cargo del departamento de Relaciones Públicas y ahí me he quedado.

Ha hecho de todo en la televisión...

Absolutamente de todo, y la verdad, he reemplazado a todos. Al único que no pude reemplazar fue al padre Otero, quien hacía la misa, ja, ja, ja.

Eso demuestra su versatilidad...

En los inicios de la televisión aprendíamos día a día, ha sido muy difícil porque no sabíamos nada, trabajamos por intuición. El único que me enseñó y me dio las pautas para la televisión fue mi mentor Rafael Quiroga Delgado, en canal 2, cuando descubrió que yo tenía condiciones. Un día me dijo tú vas a presentar el show de esta noche, donde había un elenco internacional con Olga Guillot, y yo ni terno tenía, así que me fui a la casa de los novios a alquilarme un smocking y desde ese día se convirtió en mi overol de trabajo.

Y se ha adaptado a los cambios de la televisión...

Claro, si uno no se adapta a los cambios estás fregado. Hay que estudiar, aprender, yo nunca pasé por una escuela, por una academia, yo todo lo hago por imitación. Así se dio también la actuación...

¿Cómo así?

En la época del cafe teatro, en los años 80, llamaron a Sonia (Oquendo) para trabajar y actuar, pero no le gustaba ninguno de los compañeros que le propusieron. Y ahí Jhonel, el dueño, le propone que me contrate, pero ella dice ‘no, él se dedica a los deportes’; pero insistió diciendo ‘es graciosito, imita a los gringos’... Y es ahí que nace el ‘hi everybody’.

¿Cómo les fue?

Hicimos la obra ‘Ruleando con Sonia’ y causó tanto impacto que estuvimos 5 años, era una fiebre, trabajamos de martes a domingo, y los viernes y sábado hacíamos dos funciones, fue un éxito total.

