A través de YouTube se estrenó este viernes el videoclip del tema 'Live it up', canción oficial del mundial Rusia 2018 interpretada nada más y nada menos que por Nicky Jam, Will Smith y la albana Era Istrefi.

El video muestra imágenes de partidos representativos de la historia del mundial así como postales icónicas de los 32 países participantes de Rusia 2018.

La bandera peruana no podía dejar de lucirse en el video de 'Live it up'. La blanquirroja aparece de fondo sobre una pared mientras una bailarina muestra todo su talento.

Rusia 2018: Bandera peruana se luce en videoclip de canción oficial del mundial de Nicky Jam y Will Smith

La composición estará a cargo de DJ Diplo y hasta el momento supera las 500 mil vistas en YouTube a pocas horas de haberse estrenado en dicha plataforma.

Otro de los momentos más resaltantes del videoclip es la aparición del astro brasileño Ronaldinho , quien hace de las suyas y muestra todo su potencial con el balón.

Se sabe que Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi se presentarán el 15 de julio en la ceremonia de previa a la final a disputarse en el estadio Olímpico de Luzhniki de Moscú .