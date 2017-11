Perú Al Mundial: Marco Romero se tatuó su éxito 'Porque yo creo en tí' [FOTO]

No hay límites para los hinchas y Marco Romero es uno de ellos. El intérprete de ‘Porque yo creo en ti’, Marco Romero, se tatuó el brazo, luego que la selección peruana logró su pase para el Mundial Rusia 2018.

“Ya tenía pensando hacerme el tatuaje, fue más que una apuesta. Me tatué la frase ‘Porque yo creo en ti’, porque me ha traído muchas cosas lindas a mi vida. Ahora tengo la frase para toda la vida”, indicó Marco Romero.

¿Es el primero que te haces?

Sí. Me lo hizo un artista venezolano, quien ahora me hará el tatuaje de un escudo. Me tatuaré varias frases en el cuerpo relacionadas con la selección. Tenía miedo de hacerme mi primer tatuaje, pero ahora quiero lucir varios.

El compositor Marco Romero contó que está feliz porque la gente considera como un himno su tema ‘Porque yo creo en ti’, por el gran momento que vive la selección nacional, que con un triunfo clasificará al Mundial Rusia 2018.



“Me da mucha alegría cuando la gente indica que la canción ‘Porque yo creo en ti’ es un himno y se ha convertido en el tema de la selección. Todos estamos felices por los triunfos y la clasificación al Mundial de Rusia”, comenta Marco Romero.



¿Qué más significa ‘Porque yo creo en ti’?

La posibilidad de ser felices, de que cuando existe un país con gente perseverante, cuando el trabajo en equipo es una forma de vida, se puede alcanzar el éxito. Y así se viene desarrollando esta nueva selección de fútbol.

¿Eso recogiste para plasmar la canción?

Yo creo en ti, en lo que vales, en tu esfuerzo, en que se puede lograr y estamos a un pasito de conseguir la clasificación después de 36 años.

