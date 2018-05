Michelle Soifer no se quedó atrás y opinó de la selección peruana. La cantante y participante de Esto Es Guerra se pronunció sobre la situación de Paolo Guerrero tras la resolución del TAS.



Pero hubo una opinión que llamó la atención. Soifer indicó a América Espectáculos que Claudio Pizarro podría ser un gran aporte para el elenco de Ricardo Gareca que participará del mundial Rusia 2018.



Mientras que, Michelle Soifer exponía su confianza en el ex capitán de la selección, los otros integrantes del programa prefirieron confiar en el criterio de Ricardo Gareca para la convocatoria o no de Claudio Pizarro.



El guerrero Nicola Porcella dijo que es una situación muy difícil la que atraviesa Paolo Guerrero y le manifestó todo su apoyo para lograr salir de este momento. Por otro lado, Diego Chávarri comentó que el entrenador evaluará al mejor e idóneo futbolista para reemplazar a Guerrero.



Finalmente, los competidores brindaron palabras de apoyo hacia Doña Peta tras el delicado momento que viene viviendo junto a su hijo.



Recordemos que en los últimos días se generó un acalorado debate sobre si Claudio Pizarro debe ser convocado o no tras la confirmación de la ausencia de Guerrero.