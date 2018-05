Rusia 2018: Susy Díaz lanza dieta del tamal... para hacerlo en el Mundial [VIDEO]

Susy Díaz no sabe nada de ruso, pero tiene muchas ganas de ir al Mundial para alentar a la selección. Dice que el idioma no es un impedimento, porque sus ‘dietas’ le abrirán todas las puertas.



Susy, ¿ya tienes tus pasajes para Rusia?

Todavía... estoy esperando la invitación de un canal para armar mis maletas en dos horas y vuelo al aeropuerto.



¿Es tu sueño estar en el Mundial?

Claro, es una de las fiestas más grandes del deporte y Perú está yendo después de 36 años, es un hecho histórico.





¿Y estás aprendiendo ruso?

Me enseñaron unas palabras, pero se me olvidan, el ruso es muy complicado. Debería ser como la ensalada rusa, que es facilita de hacer.



Hablando de comida, ¿ya preparaste tus dietas mundialistas?

Claro, tengo la dieta del Mundial de Rusia, que es: para hacerlo con astucia. Y la dieta del tamal, para hacerlo en el Mundial.



Alguna dieta en honor a nuestros futbolistas...

La dieta de la ‘foca’ para hacerlo con el que emboca, ja, ja. Y la dieta de Paolo Guerrero, para hacerlo contigo primero.



¿Alguna vez estuviste con un futbolista?

No, solo me han tocado vividores. Hasta ahora el ‘Mero Loco’ me debe plata, espero que lea el diario y me pague.



¿Tienes ganas de tener pareja?

Me acaba de hacer una limpia el maestro ‘Jorge’, porque estaba embrujada y los hombres ni me miraban. Espero ir a Rusia y conocer a alguien interesante, que me trate bien y no sea vividor. (E. C.)