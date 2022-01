La cantante Ruth Karina contó que se sometió a una operación de balón gástrico y espera bajar 14 kilos, pues desde hace unos años intenta bajar de peso y no ha podido, a pesar, de que hace diversas dietas y quema muchas calorías durante sus presentaciones. Ahora espera llevar una vida más sana y mantenerse más activa.

“Me acabo de realizar el procedimiento del ‘balón gástrico’ para poder perder peso de manera más efectiva porque en los últimos años venía luchando con el sobrepeso, pues debo bajar catorce kilos. A pesar de las dietas y del baile que realizo en mis shows no he podido bajar más de un kilo. Felizmente que es una intervención sencilla que me realizó el doctor Augusto Lock, quien ha sido muy profesional. Ahora debo descansar una semana y regresaré a los shows artísticos”, comentó Ruth Karina.

¿No has optado por la manga gástrica como otros artistas?

Yo quería realizarme la manga, pero el médico me recomendó que lo mejor era el balón porque solo tengo que perder 14 kilos pues mi salud podría estar en riesgo. A mí solo me han realizado una endoscopia por donde ingresa el balón, lo tendré alrededor de un año y se deben ir dando los resultados. Tengo que aprender a comer más sano, cosa que es difícil por los viajes, y realizar siempre ejercicios.

Entonces, vuelves pronto a los escenarios...

Así es, solo descansaré una semana. Este 2022 saldré con todo, pues no solo voy a renovar mi imagen, tendré una mejor salud, sino que lanzaré temas nuevos para seguir haciendo bailar al público, que se merece siempre lo mejor. Además, hay que seguir cuidándose para trabajar por mi familia.

SUPERÓ EL COVID

Hace unas semanas, la cantante Ruth Karina regresó a los escenarios después de haber dado positivo al coronavirus, y señaló que no tiene serias secuelas que le impidan volver al trabajo junto a su familia y bailarinas. Además, recordó que cuando viajó a los Estados Unidos sus fans hasta le propusieron matrimonio.

“Hace unos días regresé a los escenarios, ha sido bonito regresar a trabajar y reencontrarme con el público, quienes me han recibido con mucho cariño. Cumplí mi cuarentena en casa y gracias a Dios me he recuperado rápidamente. En mi casa todos nos contagiamos del Covid, yo fui la última en caer, pero felizmente nadie se agravó con el virus, hemos estado en casa siguiendo las indicaciones de los médicos. A mí me tocó tener fuertes fiebres y dolores del cuerpo, pero ya volvimos para seguir haciendo lo que nos gusta”, comentó la cantante Ruth Karina.