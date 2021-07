Este domingo a las 7 de la noche Ruth Karina llega al set de “Mi mamá cocina mejor que la tuya.” Junto a “La Uchulú” se enfrenta a los cantantes Amy Gutiérrez y Pedro Loli, en duelo de ollas y sartenes.

Este domingo te veremos junto a “La Uchulú”, ¿qué tal la pasaste?

La pasé muy bien, “La Uchulú” fue la encargada de cocinar y aunque me hizo renegar porque se distraía o se demoraba, fue muy obediente a mis indicaciones. Nos complementamos muy bien en la cocina porque las dos somos de la selva, “La Uchulú” y yo tenemos todo el sabor de la selva.

¿Qué opinas de “La Uchulú”?

Es un nuevo talento y me encanta que siga conservando la humildad, no es un chico al que se le haya subido la fama a la cabeza. Yo he hablado con él seriamente y le he aconsejado que conserve la humildad, que mantenga los pies bien puestos en la tierra. Le he dicho que tiene que conservar siempre la humildad y que, con el talento que tiene, llegará lejos.

¿Sabes cocinar?

Yo cocino rico, no sé hacer muchas cosas, pero lo que preparo me sale muy bien. Aprendí a cocinar cuando tuve a mi hijo, la necesidad me obligó a aprender. Antes de eso no sabía cocinar, mi mamá me mandaba a estudiar, no me dejaba entrar a la cocina. Yo fui una hija muy engreída porque soy la última. Yo no conquisto por el estómago, conquisto cantando y bailando.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Es decir que no conquistaste por el estómago...

No, mi esposo estaba advertido, él tenía claro que yo no sabía cocinar cuando me casé con él, yo no le vendí gato por liebre.

¿Y qué tal la competencia?

Amy Gutiérrez no sabe cocinar, Pedro Loli es quien la salvó en la cocina, él sí conoce la cocina. La verdad es que, a los artistas, ponnos a cantar, no a cocinar.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy cantando en mis shows virtuales y hoy estoy viajando a Estados Unidos por Fiestas Patrias, por allá ya se están reactivando los conciertos y esto es una gran ayuda para los artistas.

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión!

