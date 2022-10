La cantante Ruth Karina contó que gracias al balón gástrico ha logrado bajar esos kilos que tenía demás y siempre tiene pretendientes.

“Gracias Dios estoy bien, he bajado de peso. La gente me dice que estoy flaca, me estoy manteniendo por el balón gástrico”, afirmó Ruth Karina

Tú no te hiciste la manga gástrica.

No, muchos piensan que me he cortado el estómago, pero solo me puse el balón. En enero o febrero me lo voy a sacar porque me lo puse por un año y, bueno, estoy manteniendo mi peso y eso me permite estar más ágil.

El balón gástrico es un método menos invasivo...

Así es. Se hace por una endoscopia, nada más, y ese mismo método se va a utilizar para retirarlo.

Hay muchos artistas que han utilizado la cirugía bariátrica para bajar de peso, pero después han recuperado algunos kilos.

Sí, de todas maneras, no se han cuidado, están comiendo un poquito más.

Muchos han abusado de esta operación.

Esa operación es muy delicada y tenemos que mantener el peso. Yo también en un comienzo me quise hacer la manga gástrica, pero el doctor me dijo que yo no era una persona obesa, sino una persona que tenía un sobrepeso de 12 a 13 kilos, los cuales ya los bajé y espero bajar un poquito más.

Tú no necesitabas una operación.

Normalmente la manga gástrica es para una persona con obesidad y yo, gracias a Dios, me encontré con un buen doctor que me dijo que no necesitaba eso y, de verdad, me ha ido bien y ahí están los resultados.

Después de operados igual tienen que seguir cuidándose...

Yo pienso que las personas deben tener mucho cuidado porque es una operación delicada también y tienen que cuidarse, seguir cuidando su peso porque al final si van a comer, van a engordar de nuevo.

Como le ha pasado a Giuliana Rengifo.

Ella sí se ha hecho la manga gástrica. No sé lo que ha pasado, ha subido tanto que le han hecho cargamontón.

Ahora que has bajado casi 13 kilos tendrás más pretendientes.

Antes y ahora los tengo, pero no les hago caso porque no me gusta hablar de romances, sino de mi música.

Ruth Karina:”Yo tengo una imagen limpia, estoy alejada de los escándalos”

La cantante Ruth Karina afirmó que ya tiene más de veinte años sobre los escenarios y siempre ha tenido una imagen limpia, ya que es fácil hacerse conocido por los escándalos, pero eso ‘es solo un momento’.

“Mi carrera no se basa en romances ni escándalos, yo hasta el día de hoy cuido mi imagen. Yo solo quiero que sepan de mi trabajo”, afirmó.

Ahora es fácil hacerse conocido por un escándalo o una pelea mediática.

Así es, pero yo me pregunto ¿eso les resulta?, no lo creo, solo debe resultarles por el momento, es algo efímero.

Tienes más de veinte años y sigues vigente...

La gente me conoce por mi trayectoria, por la música que hago, por cómo me paro en un escenario, por lo que canto y bailo. Yo hago un show muy variado, mi música es muy alegre y contagiante, yo les doy un momento de alegría. También voy a actualizar mis éxitos para las nuevas generaciones, estoy trabajando en eso, todo tiene un costo, pero vamos avanzando poquito a poco.