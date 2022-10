La cantante Ruth Karina afirmó que ya tiene más de veinte años sobre los escenarios y siempre ha tenido una imagen limpia, ya que es fácil hacerse conocido por los escándalos, pero eso ‘es solo un momento’.

“Mi carrera no se basa en romances ni escándalos, yo hasta el día de hoy cuido mi imagen. Yo solo quiero que sepan de mi trabajo”, afirmó.

Pero tendrás tus pretendientes...

Hay mucha gente que me escribe, me llama. Yo no doy mi número, pero me escriben a las redes sociales y ahí los bloqueo y, si es un conocido que quiere más que una amistad, simplemente no le hablo o no le hago caso.

Ahora es fácil hacerse conocido por un escándalo o una pelea mediática.

Así es, pero yo me pregunto ¿eso les resulta?, no lo creo, solo debe resultarles por el momento, es algo efímero.

¿Tú nunca has estado metida es escándalos?

Uno tiene que transcender por su trabajo, por lo que haces, no por los escándalos, porque pienso que estas cosas les funciona por el momento.

Tienes más de veinte años y sigues vigente...

La gente me conoce por mi trayectoria, por la música que hago, por cómo me paro en un escenario, por lo que canto y bailo. Yo hago un show muy variado, mi música es muy alegre y contagiante, yo les doy un momento de alegría. También voy a actualizar mis éxitos para las nuevas generaciones, estoy trabajando en eso, todo tiene un costo, pero vamos avanzando poquito a poco.

Ahora la gente quiere divertirse y olvidarse de los problemas.

Así es. Antes había gente que no celebraba su cumpleaños, pero ahora todo el mundo lo festeja porque con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que hoy estamos aquí y mañana no. La vida hay que celebrarla, entonces hay más fiestas y bien por nosotros porque tenemos más trabajo.

Hay muchas personas que ha pasado por momentos difíciles

Hay que celebrar la vida porque hay gente que se fue. Precisamente yo en este mes de octubre, para Halloween, voy a recordar que me contagié y toda mi familia, también de Covid. Fue una preocupación grande porque mi casa parecía un hospital, pero gracias a Dios hasta el día hoy seguimos con vida.

Ruth Karina se somete a operación de balón gástrico para bajar 14 kilos

La cantante Ruth Karina contó que se sometió a una operación de balón gástrico y espera bajar 14 kilos, pues desde hace unos años intenta bajar de peso y no ha podido, a pesar, de que hace diversas dietas y quema muchas calorías durante sus presentaciones. Ahora espera llevar una vida más sana y mantenerse más activa.

“Me acabo de realizar el procedimiento del ‘balón gástrico’ para poder perder peso de manera más efectiva porque en los últimos años venía luchando con el sobrepeso, pues debo bajar catorce kilos. A pesar de las dietas y del baile que realizo en mis shows no he podido bajar más de un kilo. Felizmente que es una intervención sencilla que me realizó el doctor Augusto Lock, quien ha sido muy profesional. Ahora debo descansar una semana y regresaré a los shows artísticos”, comentó Ruth Karina.

¿No has optado por la manga gástrica como otros artistas?

Yo quería realizarme la manga, pero el médico me recomendó que lo mejor era el balón porque solo tengo que perder 14 kilos pues mi salud podría estar en riesgo. A mí solo me han realizado una endoscopia por donde ingresa el balón, lo tendré alrededor de un año y se deben ir dando los resultados. Tengo que aprender a comer más sano, cosa que es difícil por los viajes, y realizar siempre ejercicios.