DELICADO TESTIMONIO. Tras la transmisión en Instagram que realizó Aleska Zambrano donde habla sobre los desplantes de Said Palao con su menor hija, la joven le dio una entrevista a los reporteros de Amor y Fuego donde detalla lo mal que la pasa la menor porque no puede pasar tiempo a solas con el integrante de Esto es Guerra.

Aleska Zambrano cuenta que la última vez que la hija de Said Palao fue a visitarlo regresó llorando a su casa. “Al día siguiente vino llorando, yo no entendía por qué, me decía yo quería ver una película con mi papá y la tía Ale dijo yo también quiero ver y se echó con nosotros”.

“Y de ahí se fue y mágicamente apareció en la mañanita. Y yo le dije entonces no estuviste con tu papá sola, entonces me dijo no, no pude estar con él a solas”, continúa Aleska Zambrano.

LA COMENTADA TRANSMISIÓN EN VIVO

Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja.

Sobre si aún se habla con Said Palao, la joven precisó que se comunican por señales de humo. “Nos comunicamos con señales de humo, tenemos un aparato que disparamos de distrito y a distrito y así nos comunicamos”, menciona Aleska Zambrano.

Aleska Zambrano también menciona que Said Palao no visita con frecuencia a su hija. “Cuando tiene tiempo porque trabaja mucho y la pandemia”, dice la joven con un tono sarcástico. Además, la joven da a entender que la pensión que envía el integrante de Esto es Guerra para Caetana no es lo que ella espera.

Aleska Zambrano chanca a Said en redes sociales-TROME

LE PROHIBIÓ QUE HABLE DE ÉL EN REDES SOCIALES

En la transmisión en vivo, la joven revela que Said Palao le prohíbe que hable de él en redes sociales. “No necesito que nadie lo destroce porque perdón la palabra pero me ca(...) en él y me ca (...) en la situación. Es por eso que normalmente no digo nada porque siempre es como que no hables de mí en redes, habla de ti, pero a mí no me metas. La verdad es que en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, vete a la m(...)”.

Aleska Zambrano agrega que no le parece que su hija se relacione con Alejandra Baigorria, la nueva pareja de Said Palao. “Ya como madre me doy cuenta que está mal , o sea la conoce desde antes que tenga una relación con su papá y creo que para todo hay tiempo, hay etapas, ellos no tienen ni dos meses de enamorados”.

“Mi hija para todo el día con ella, están adelantando demasiado y no está bien porque a ella (Caetana) no le gusta no estar a solas con su papá”, continúa Aleska Zambrano.

El informe periodístico que molestó a Aleska Zambrano-TROME