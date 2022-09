Said Palao y Johanna San Miguel protagonizaron una tensa discusión en el set de “Esto es guerra”. Esta situación se dio cuando el ‘Combatiente’ le pidió respeto a la conductora por no escuchar su opinión en el resultado de una prueba.

“Respeto por favor. Te estoy dando la razón”, le dijo Palao a San Miguel en pleno programa en vivo. Un comentario que no fue del agrado de la presentadora.

Johanna se tomó varios minutos para defenderse y recalcó que ella no le faltó el respeto al ‘Combatiente’ porque solo estaba escuchando las indicaciones del productor Peter Fajardo.

“Perdón, no te estoy escuchando. No entiendo lo que me está diciendo Said (Palao) porque yo estoy hablando con la producción. Yo les he dicho que acá tengo un In-Ear, un aparato que cuando tú me estás hablando, yo estoy escuchando al productor a la misma vez. Tú me estás hablando, el productor me está hablando, entonces a quién le hago caso”, explicó la presentadora.

“Cuando tú (por Said Palao) estás escuchando que yo estoy hablando es porque tengo una conversación con Peter (Fajardo) en el In-Ear. Más bien, tú deberías tener respeto porque yo estoy hablando”, añadió.

La tensa discusión entre Johanna San Miguel y Said Palao

Finalmente, Said Palao no se quedó callado y pidió disculpas, pero de una manera sarcástica que no fue del agrado de la presentadora de “Esto es guerra”: “Mil disculpas por darte la razón”.

VIDEO RECOMENDADO En la competencia '¿Qué soy?' de 'Esto es Guerra'. Paloma Fiuza se olvidó por completo del nombre de un conocido periodista y conductor de noticias Federico Salazar. La brasileña solo atinaba a tantear nombres hasta que al final logró acertar. (Fuente: América TV)