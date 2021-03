Luego de la entrevista de Mary Loret de Mola con Magaly Medina, donde aseguró que Macarena Vélez le hizo mucho daño a su familia por empezar a salir con Said Palao, mientras su hija Aleska Zambrano estaba embarazada de él, la rubia rompió su silencio en redes sociales y aseguró que no fue ‘la amante’ de nadie.

“Una persona puede ser madre y jamás haber estado en una relación y que quede claro, jamás he sido la amante en alguna relación”, escribió la modelo en una de sus recientes historias de Instagram, en referencia a las declaraciones de la ex suegra de Said.

“Es interesante ver cómo algunas personas se crean una historia en la cabeza y hasta se la creen. Qué les puedo decir... las almas satisfechas no se meten en la vida de los demás, se meten en las suyas. Porque mientras más grande el tamaño de la crítica, más es el tamaño de la envidia”, agregó la ex chica reality.

LA MAMA DE ALESKA SE PRONUNCIA

En entrevista con Magaly Medina, Mary Loret de Mola contó cómo fue que Maracena Vélez conoció a Said Palao y hasta la acusó de generar tremendo daño a su familia cuando inició su relación con el guerrero, sabiendo que su hija estaba embarazada.

“Aleska estaba embarazada, tenía ocho meses cuando Said estuvo saliendo porque ni siquiera estaba con ella y hubo la preventa de canal 9 y lo ampayan con esa chica. Said iba a la casa y se quedaba, olvídate fue un desgarro total familiar”, dijo la madre de Aleska Zambrano.

Aleska Zambrano demanda a Said Palao

Aleska Zambrano contó que Said Palao no quiere aumentar el dinero que le envía a su hija, pese a que realiza viajes a Miami. Además, aseguró que no visita con frecuencia a la menor y que en varias oportunidades la ha dejado plantada.

“Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes”, indicó.

La joven le reclamó aseguró que quiso llegar a una conciliación con Said Palao pero este le aseguró que no iba darle más dinero. “Mi idea siempre fue conciliar, no quise hacer las cosas más grandes, pero no quiso. Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”.

