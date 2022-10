La salsa gusta en todo el mundo, hasta en los lugares más añejos y miente quien diga que pertenece a una sola región, zona o barrio. Al norte de Lima, en el populoso distrito de Carabayllo, suena fuerte y muy bien. Por tal motivo, se juntaron dos de los mejores representantes del género en esta parte de la capital: Gino Barcelli y su ‘Orquesta Zambra’ y ‘Buba’ y ‘Los Gonzales’. Prepárense, que el barrio está de ‘rompe’.

Gino, ¿lo más complicado para armar el grupo?

Aunque parezca una broma, los más difícil es encontrar un nombre a la agrupación

¿Y de dónde sale ‘Zambra’?

Revisé el diccionario y encontré esa palabra que significa alboroto, reunión.

Te contratan a tocar a una casa, ¿Qué puede pasar?

Que un borracho se acerque y quiera ‘chapar’ el micrófono y cantar.

¿Otra anécdota de esas?

Antes de la presentación, el cliente te da una lista de canciones que desea que interpretemos.

Correcto

Y uno que ya está ‘huasca’ se acerca a pedir un tema que no está ente los acordados. ¿pero sabes que es lo peor?

Dime tú

Que toda la gente está bailando en el tono, disfrutando y el borrachto sigue pidiendo su tema y molesta y molesta.

¡Recontra terco!

Todos felices y él no para de fregar. Como es familiar, no se le puede botar.

¿Te han tocado clientes ‘cabeceadores’?

Le cobras un monto y estando allí quieren menos y la verdad, a principio aceptaba porque ya estaba instalado en el lugar. Pero ya no.

¿Pides cincuenta por ciento de adelanto?

Sí y una vez el dueño de la fiesta, él que me contrato, se mareó mal.

Y faltaba que te pague la mitad del acuerdo

Sí y cuando abría su aplicativo, para depositarme, no podía, de tanto insistir, se le había bloqueado.

¿Qué se hace en esos casos?

Llamé a su esposa, le grabé a él sin poder depositarme y le dije a la señora que ella era testigo que no me había cancelado. Aparte grabé a dos personas más.

Suelta otra de esas historias

Fuimos a ‘Las Malvinas’ y nos habían pedido un repertorio de salsa dura, recontra ‘caleta’, pero tocábamos y nadie salía a bailar, solo el dueño y su mujer.

¿Qué hiciste?

Entonamos una cumbia, cada canción duraba media hora y todos salieron a la pista de baile.

¿Qué se viene este sábado?

Este 8 de octubre, las orquestas del distrito más antiguo de Lima, nos juntamos para organizar un encuentro al que hemos denominado: ‘Relámpago Master Salsero’, desde el mediodía en el campo de gras sintético ‘El Estadio’ en la avenida Trapiche. Justo frente al cruce con la prolongación San Felipe.

¿Puro baile?

Habrá un campeonato de fulbito, buena comida y hasta una banda de rock. Los esperamos a todos.

Representan a dos de las orquestas más representativas del Cono Norte (Foto: Andrés Paredes)

‘Buba’, así como el dibujo animado, es salsero de raza, de eso que lo ves y dices que lleva el ritmo en la sangre. Escucha atentamente a su colega y va repasando esas historias que le generaron preocupación y hoy le provocan una sonrisa.

‘Buba’, ¿Carabayllo es barrio salsero?

Acá hay orquestas que suenan mejor que muchas mediáticas.

¿Has compartido con figuras de este género?

Me he presentado en el local llamado ‘Las Palmeras’ y ahí me he encontrado con Antonio Cartagena, Josimar cuando estaba en el Perú y siempre fueron respetuosos con nosotros, nos saludaron correctamente.

Debes tener mil anécdotas, pero háblame de las más singulares

Una vez camino a una presentación en Santa Anita, llegamos tarde.

El tráfico seguro

Nos quedamos sin gasolina, algo que nunca debe pasar. Menos mal el cliente comprendió.

¿Cuántas veces suspendieron la presentación por falta de gente?

Una vez salimos al escenario y solo había tres personas.

¿Tocaron?

Sí, porque así sean pocos, merecen respeto. Y en otra ocasión solo eran diez.

Obviamente, también tocaron

Sí y lo sorprendente era que esos pocos, se vacilaban, consumían, gastaban su billete mientras dábamos el show.

¿Algo clásico que les ocurre?

Estamos tocando y a las tres de la mañana ya acaba el contrato, aparece el dueño y pide que sigamos una hora más.

¿Has tocado para gente con harto billete?

Sí, que no parece que manejaran grandes cantidades, pero a nosotros no nos compete averiguar nada de eso.

¿Te han ‘cerrado’ con el pago?

Algunas veces te piden que sigas, que después te cancelan, pero ya sabemos que no hay que aceptar.

¿Te cambian los pedidos?

Fuimos a un quinceañero y la cumpleañera pidió pura salsa, pero de madrugada empezaron a solicitar, los adultos, un huayno.

¿Tocaste?

Claro. Como se dice, siempre debes tener un ‘As’ bajo la manga.

¿Y hay los entusiastas que te regalan una buena propina?

Una vez nos presentamos en un local de Los Olivos y cuando ya estábamos para irnos, se acercó un señor.

¿Qué te dijo?

Tócate ‘Nuestro sueño’ del grupo ‘Niche’ y me dio unos billetes enrollados. Lo metí a mi bolsillo, cumplimos con él y al revisar el dinero, había buena cantidad.

Entonces, solo queda disfrutarlos este 8 de octubre

Las entradas 5 soles y vas a vivir la salsa con orquestas del barrio. Eso es único.

