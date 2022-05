Samahara Lobatón decidió pronunciarse luego de la fuerte denuncia de Jorka Otoya, amiga de Youna, quien aseguró que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de la hija de Melissa Klug y la acusa de inventar que mantiene una relación con el barbero.

En conversación con Amor y Fuego, la joven influencer aseguró que no sabe quién es Jorka Otoya . “Ahora todas me conocen y hasta se inventan conversaciones. Yo ahorita estoy con mi bebé enferma, no sé de qué me hablas”, dijo para la reportera del programa de Rodrigo González.

En ese sentido, Samahara Lobatón aseguró que los chats que mostró la amiga del padre de su hija son editados, aunque reconoció que ese número de WhatsApp sí es suyo pero solo lo utiliza para trabajar. “Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, indicó.

Por otro lado, la hija de Melissa Klug amenazó a la joven denunciante con entablarle una contrademanda. “Si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque esa conversación es editada , como te digo, no tengo idea de quién es”, acotó.

Finalmente, Samahara Lobatón dice que en estos momentos no tiene cabeza para tener problemas con terceros porque su pequeña se encuentra mal de salud. “Mi hija está enferma y no de hoy, hace cuatro días estamos en idas y venidas de emergencia, en qué cabeza podría estar yo teniendo problemas si mi hija está enferma”, dijo la influencer.

Jorka Otoya le contesta a Samahara Lobatón

La reportera de Amor y Fuego se comunicó con la amiga de Youna vía telefónica y le indicó que Samahara negó las conversaciones. “Pobrecita de verdad, tengo pruebas, me limito por Youna que es mi amigo y por su hija”, aseguró Jorka Otoya.

Jorka Otoya, amiga de Youna, denunció a Samahara Lobatón por acoso.

