FUERTE. Samahara Lobatón es denunciada por una ciudadana, identificada como Lucía Gamero de Arequipa, quien afirmó que le compró productos de su tienda online, llamada Xixi Store, y que hasta el día de hoy no se completó su pedido.

“Samahara Lobatón Klug te pido que me devuelvas los 2200 soles que te deposité para los productos que nunca me llegaron y que no me quisiste cambiar”, detalló a las cámaras de Magaly Medina.

Además, la arequipeña no dudó en calificarla de “estafadora y conchuda” por no solucionar su problema. “Le pedí fue 3 pares de zapatillas, dos conjuntos de buzo, dos muñecas y un tomatodo, todo eso sumó 2200 soles y lo cancelé en tres depósitos”, explicó.

¿Por qué Samahara Lobatón no cumplió con pedido?

Según la denunciante, luego de cancelar la compra, se comunicaron con ella para decirle que no podrían enviarle sus productos porque “no les iban a llegar”.

“El 25 de mayo le hago el depósito y de pronto me llama, y me dice: “estoy aquí en Estados Unidos y los productos que me has pedido no me van a llegar, pero tengo otras opciones””, manifestó.

Samahara Lobatón es denunciada por “estafa” por no cumplir con pedidos de su tienda: “¡Eres una conchuda!”

Ante ello, la mujer se vio obligada a cambiar su pedido porque Samahara no consiguió lo que promocionó en su tienda. Sin embargo, el pedido que llegó a sus manos estaba incompleto. “Me dijo que estaban viendo la solución (…) Me dijeron una fecha, otra fecha, y nunca llegaban”, agregó.

