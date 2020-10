A pocas horas de dar a luz, Samahara Lobatón compartió una foto en la que se destapa por completo con una atrevida foto frente al espejo. La hija de Melissa Klug cuenta los minutos para tener a su pequeña hija entre brazos.

Con una atrevida imagen en la que posa en topless mientras se toma una selfie. La joven hija de Abel Lobatón acompañó la instantánea con un emoji de reloj que anticipa la llegada de ‘Xianna’, su primer bebé.

Hace unos días, Samahara Lobatón se convirtió en la protagonista de noticias relacionadas a la farándula local por su baby shower donde se reunieron sus familiares y los de su pareja. La joven hizo una publicación donde reflexiona sobre el embarazo a temprana edad.

Samahara Lobatón escribe esta publicación para su bebé. “Xianna, eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, escribe la joven.

Recordemos que, Samahara Lobatón dejó en el pasado sus enfrentamientos con su madre Melissa Klug y ahora lucen más unidas que nunca con el pronto nacimiento de la bebé.

Samahara Lobatón muestra los bocaditos de su baby shower (TROME)