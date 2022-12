Samahara Lobatón se ha convertido en una de las influencers peruanas con mayor número de seguidores y ello se ve reflejado en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de followers.

Todo lo que comparte la hija de Melissa Klug resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción. Se trata de la postal navideña que difundió la propia Samahara, donde puso en evidencia que no pasó la Navidad junto a Youna, el padre de su hija.

Junto a su mensaje navideño, la influencer compartió un emotivo video, protagonizado por ella, sus hermanos y su hijita en la casa de su madre, pero sin rastros de Youna.

Los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y recurrieron a la sección comentarios de la red social para consultarle a Samahara Lobatón por su pareja sentimental.

Ante la consulta pública, la engreída de Melissa Klug no se quedó callada y respondió a su fiel estilo: “Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo. Este año es una excepción. Si no es tu vida, es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en cuatro paredes”.

Por su parte, Youna no compartió alguna postal navideña junto a su hija o Samahara Lobatón. En su última publicación de Instagram se lució solo.

Samahara Lobatón se muestra feliz con su nuevo perfil

Samahara Lobatón se bañó en aceite luego de las críticas que recibió por hacerse un perfilamiento de rostro. Rodrigo González y ‘Metiche’ arremetieron contra la hija de Melissa Klug, aunque ella prefirió obviar sus comentarios y decidió mostrar cuán feliz está con su nuevo ‘retoquito’.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer mostró cómo quedó su rostro a un día de haberse sometido a la intervención. “Quiero mostrarles cómo va el proceso de mi naricita y mis labios. Ya obviamente ha deshinchado bastante, a comparación de ayer que estaba con la boca súper hinchada”, comentó.

En ese sentido, Lobatón aseguró que la anestesia la inflamó mucho pero poco a poco su perfil va quedando como ella quería. “Ya miren qué lindo se ve el perfil, se ve hermoso, igual tiene todavía que deshinchar porque la manipulación igual hincha los labios y la nariz, pero está quedando 100 de 100, me encanta”, acotó.

