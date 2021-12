Samahara Lobatón visitó el set de “Magaly TV: La Firme” para aclarar las especulaciones que apuntan a que su madre, Melissa Klug, tendría supuestamenete una pésima relación con su pareja, Youna.

La influencer aclaró que los medios de espectáculos han creado una falsa enemistad entre su mamá y el padre de su hija, aunque admitió que ambos no se han sentado a conversar desde decidió regresar con el barbero.

“La prensa lo hace muy grande, si bien es cierto han pasado problemas que hicieron que nuestras familias se distanciaran, no ha habido oportunidad de que ellos conversen”, aclaró.

¿Qué la motivó a retomar su relación con Youna?

Durante la entrevista con Magaly Medina, la joven influencer se sinceró y confesó por qué decidió reconciliarse con Youna luego que ambos protagonizaran episodios de violencia, situación que los llevó a decidir separarse.

“Hace seis meses, Youna viene ‘remándola’, como se dice, para tener a su familia de nuevo. Si bien es cierto fuimos papás muy jóvenes, y yo embarazada con las hormonas revueltas, tuvimos bastantes problemas y decidimos separarnos, pero veo que él ama a mi hija. Es un papá”, sostuvo la exchica reality.

Samahara destacó la labor de padre que realiza el barbero, e incluso se animó a compararlo con su progenitor, el futbolista Abel Lobatón, quien no vivió con ella.

“Él se comprometió con su hija. Conoce a su hija de pies a cabeza, la hace dormir, o sea, nunca en mi vida mi papá me ha hecho dormir a mí, nunca me ha bañado, nunca me ha cambiado”, acotó.

