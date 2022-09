Samahara Lobatón estuvo este miércoles en En Boca de todos y recibió las recomendaciones de los conductores para celebrarle los dos años a su hija con Youna. El programa presentó un informe sobre cómo se festejaban los cumpleaños antes y la hija de Melissa Klug se burló asegurando que le recordaban a las fiestas de su mamá.

Además, la joven influencer aprovechó la oportunidad para aclarar que su hijita no consume golosinas y tratan de inculcarle una alimentación saludable. “Tiene dos años y no prueba la gelatina, no sabe lo que es un chocolate. Mi hija no come dulces y nadie en su nido. Están aprovechando las loncheras saludables y voy a hacer un cumpleaños saludable, vamos a entregar donuts y cupcakes de sangrecita” , acotó.

Samahara Lobatón revela que su hija Xianna no come dulces: "Le haré un cumpleaños saludable"

SAMAHARA LOBATÓN YA NO GASTARÁ 40 MIL DÓLARES EN CUMPLE DE SU HIJA

YA NO REPETIRÁ EL FIESTÓN. Samahara Lobatón decidió abrir una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para responder algunas interrogantes de sus más cercanos seguidores. La hija de Melissa Klug fue consultada por el próximo cumpleaños de su hijita de Youna, luego de la polémica que se levantó por la celebración de su primer añito, en la que gastó 40 mil soles según sus propias declaraciones.

Una de sus fanáticas le consultó su volverá a festejar el cumpleaños número dos de su pequeña. “Obvisss, ella ama las fiestas. Será algo muy íntimo porque pasaremos su cumpleaños en un destino lindo”, aseguró la joven influencer, descartando así que invirtiera decenas de miles de soles en un nuevo evento.

Al parecer, Samahara Lobatón, Youna, su hijita y sus amigos y familiares más cercanos saldrán de Lima para celebrar el próximo añito de su engreída.

