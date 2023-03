PASÓ SUSTO. Samahara Lobatón pasó tremendo susto en Estados Unidos, país donde radica con su pareja Youna y su pequeña hija. La influencer generó preocupación en sus seguidores al anunciar que tuvo un accidente vehicular.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug agradeció a Dios por no haber tenido a su hija en el auto cuando ocurrió el accidente.

“¿Qué más me puede pasar esta semana? Me choqué. Fue algo leve, pero igual me asusté mucho. Gracias a Dios no estaba con Xianna ”, se lee en su descripción.

Samahara Lobatón sufre accidente en Estados Unidos.