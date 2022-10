Samahara Lobatón se mostró más optimista que nunca y asegura que logrará vencer a Facundo González para seguir compitiendo en “El Gran Show” y anunció que en esta ocasión tendrá como apoyo al “team Klug”

“¡Todavía con quién me toca, con el engreído!, pero voy sin miedo. Vamos a darlo todo, vamos a romperla. Con toda la fe, me salvo. Además, Facundo no baila, lo siento, pero este sábado él le dice adiós a la competencia”, señaló.

La influencer dijo estar confiada que logrará quedarse en el programa de Gisela Valcárcel tras confirmar que tendrá como refuerzos a su mamá, Melissa Klug, y a su hermana Melissa Lobatón.

“Llego con todo el team Klug y este equipo pesa más que cualquiera. Mi mamá es un gran refuerzo, ella regresa a la pista después de años y está perfecta, ella es imponente. Y mi hermana también, ella hace TikToks, así que tiene que demostrar todo lo que sabe hacer”, añadió.

Samahara Lobatón aseguró que pese al viaje familiar que realizó en los últimos días, continuó preparándose para dar lo mejor de sí en la cuarta gala.

“Estuve de viaje, pero no me olvidé de “El Gran Show”, he ensayado full a distancia, vía zoom. Y he llegado y ya me sabía gran parte de la coreografía, y hemos ensayado hasta las tres de la mañana con mi bailarín”, acotó.

