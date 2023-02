¡NO LO CREE! Samu Suárez se refirió al rumor sobre una supuesta relación extrmatrimonial entre Leslie Shaw y Tommy Mottola, el esposo de Thalía. El creador de Instarándula se mostró sorprendido por el informe y reconoció que se burló de la noticia.

“No les voy a mentir a mi me dio risa, bastante risa ese rumor, ya que los que seguimos la carrera de Thalía por años, sabemos como Tommy Mottola siempre se ha desvivido por Thalía, es un amor que tiene años, él desde muy joven se enamoró de Thalia”, expresó.

Asimismo, enfatizó que Leslie Shaw no ha sido captada en ningún momento junto al millonario. “Me estas diciendo que después de tantos años de matrimonio, va dejar a Thalía, que es su adoración, su centro, su todo, por Leslie Shaw con quien no ha tenido mayor cercanía”, dijo.

¿QUÉ DIJO LESLIE SHAW SOBRE RUMORES DE RELACIÓN CON ESPOSO DE THALÍA?

Amor y Fuego abordó a Leslie Shaw para consultarle sobre los rumores sobre un supuesto vínculo entre ella y el esposo de Thalía.

“Ay, no me interesa, hablen lo que quieran” , fueron parte de las palabras de Leslie Shaw desmintiendo de esta forma un romance con el empresario.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Loza celebró sus 44 años al lado de sus grandes amores: así sorprendieron a la ‘Diosa EEG’

Kike Suero ‘cuadra’ a JB y le reclama por no darle trabajo: “Me invitan y hasta ahorita no firmo contrato”

Ale Venturo muestra cómo quedó su barriguita tras dar a luz hace una semana: “Sí duele más”