‘El Gran Show’ sorprendió al anunciar el regreso de Dalia Durán en la competencia, luego de que fue eliminada en galas pasadas. No obstante, ‘Samu’ Suárez de ‘Instárandula’ quedó sorprendido con la noticia, ya considera que sería para aumentar el rating.

El instagramer subió su estado con una cruda crítica. “Es lógico que se iban a jalar de los pelos por haberla eliminado. Así que ya la amarraron para el show de las declaracione s. La devolvieron al show al toque nomás, aunque sea solo por un día, ni que fueran sonsos. El morbo vende ”, escribió.

Al parecer, él sospechaba que la modelo regresaría a la pista tras la reciente liberación de John Kelvin. “ Ya estaba esperando no más que los de GV (productora) hagan el anuncio del regreso de Dalia, aunque sea por un día la tenían que traer”, comentó.

“Yo me imagino cómo se han jalado de los pelos al decir: ‘Oye, le hemos hecho a la chica todo este tiempo el homenaje y justo cuando realmente la necesitamos, la eliminamos. Me la traen de nuevo. No sé cómo hacen, me meten una secuencia del baile un ratito (...) Toda la primicia la tenemos que tener nosotros ’”, agregó.

'Samu' manifiesta que el regreso de Dalia Durán a 'El Gran Show' es por rating.

Hasta predijo lo que se verá este sábado y se burló del ‘show’ que dará Gisela Valcárcel. “ Habla de lo que tiene que hablar, da su descargo, les da el rating, el morbo vende, vuelven a soltar el Circo Romano en vivo , Gisela aparece con su escudo nuevamente y se arma”, señaló.

“Yo me imagino que, Dalia, has sacado su platita respectiva de esto y si no lo has hecho bien y vas a aceptar propinas, desde ahorita te voy diciendo que anda, pídeles el doble de lo que te han ofrecido porque están en situación de pagar capricho por esas declaraciones, por ese morbo, por todo lo que vas a generar”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: